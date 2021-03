Bei einem Lkw-Unfall bei Kusey wurde der Fahrer verletzt. Bei der Bergung musste schweres Gerät eingesetzt werden.

Kusey (trh/vs) l Leicht verletzt wurde der 56-jährige Fahrer eines Sattelzuges am frühen Sonntagmorgen bei einem Unfall auf der Landesstraße 22. Unterwegs war der Lastwagen von Kusey kommend in Richtung Klötze, wie die Polizei mitteilte. Rund zwei Kilometer hinter Kusey ist die Zugmaschine aus ungeklärter Ursache leicht nach rechts von der Straße abgekommen und dabei auf den angrenzenden Grünstreifen geraten. Der Fahrer lenkte nach links. Daraufhin überquerte der Sattelzug die Fahrbahn und stieß mit einem Baum neben der Straße zusammen, wie es im Polizeibeircht heißt. „Dabei wurde die Zugmaschine stark beschädigt und der Auflieger kam quer zur Fahrbahn zum Stehen“, wurde mitgeteilt. Der Gesamtschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt. In der Mittagszeit waren zwei Kräne im Einsatz, um den Lkw zu bergen.