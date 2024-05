Jübar. - „Mein Küken heißt Superman“, erzählt Johanna, die Stoffkörbchen für die besonderen Hort-Bewohner genäht hat. Ihre Begründung: Es fliege immer weg und drängele andere zur Seite. Auch Merle hat ihrem Küken einen Namen gegeben: Pinguin. Weil es schwarz und weiß sei und etwas watschle, verrät sie.

Auch die weiteren 24 tierischen Geschwister, die im Hort der Regenbogenkinder der Grundschule Jübar auf Zeit leben, haben Namen. Der Hühner-Nachwuchs wird liebevoll versorgt und freut sich über Streicheleinheiten.

„Wir hatten die Idee, dass Kinder mal miterleben können, was aus den Eiern schlüpft“, erzählt Hortleiterin Edeltraud Elmendorff. Unterstützung habe sie von Mitgliedern des Rassegeflügelzuchtvereins Jübar-Bornsen erhalten, die Eier spendiert hätten. Mitglied Matthias Raapke habe beim Beschaffen des erforderlichen Brutapparates unterstützt. Finanziert worden sei der Kauf auch mit dem Preisgeld vom Wettbewerb Jugend forscht, an dem die Hortkinder erfolgreich teilgenommen hätten. Der Heimatverein Drebenstedt-Bornsen habe ebenfalls dabei geholfen.

Erst füttern, dann lernen

„Vor Ostern haben die Erst- und Drittklässler ihre Eier ausbrüten lassen, jetzt die Zweit- und Viertklässler“, sagt Edeltraud Elmendorff. Die Küken wuseln aufgeregt in ihrem Freilauf im Kreativraum herum, den die Kinder extra für sie gebaut haben. „Emily ist jetzt immer ganz zeitig im Frühhort, um beim Saubermachen und Füttern zu helfen“, nennt die Hortleiterin ein Beispiel, was dieses besondere Projekt ausgelöst habe. Die Schüler hätten ganz viel gelernt, zumal das Thema auch in den Unterricht eingeflossen sei. Matthias Raapke sei oft zu Besuch gewesen, um alles genau zu erklären.

„Ich finde dieses Projekt ganz hervorragend, weil die Kinder es so begeistert aufgenommen haben“, sagt der Drebenstedter. Er habe ihnen gern erklärt, wozu der Brutapparat da ist und wie er funktioniert. In diesem hatten zwei Papas sogar eine Kamera installiert, so dass die Mädchen und Jungen auch an Wochenenden verfolgen konnten, ob sich schon etwas tut, ergänzt Edeltraud Elmendorff.

„Dann haben wir die Eier durchleuchtet, um zu sehen, ob sie befruchtet sind“, berichtet Matthias Raapke. Die Kinder hätten gelernt, wie das Embryo und die Blutbahnen aussehen. Nach dem Schlüpfen hätten sie Maden und Grünes gesammelt und die Küken damit gefüttert – natürlich schnabelgerecht mit Unterstützung ihrer Hortnerinnen vorbereitet. Und auch Saubermachen und das Streicheln würden dazugehören. „Mir ist wichtig, dass die Mädchen und Jungen einen direkten Kontakt zu Lebewesen haben und diese nicht nur in der Computerwelt kennenlernen“, sagt der Rassegeflügelzüchter.

Direkter Kontakt zu den Tieren

Die tierischen Mitbewohner hätten nicht nur Kreativität, sondern auch die Gier nach Wissen ausgelöst, beschreibt die Hortleiterin. So seien Bilder gemalt, Häuschen gebaut, Bücher über Tiere intensiv gelesen worden. Und auch mit den Rassen hätten sich die Schüler intensiver beschäftigt. So würden beispielsweise Brahma, Vorwerk und Dorking heranwachsen. Und diese hätten bestimmte Unterscheidungsmerkmale.

Die Kinder sind jetzt neugierig, was aus den Oster-Küken geworden ist. „Wir fahren in den Pfingstferien nach Drebenstedt und besuchen unsere Hühner“, verrät Edeltraud Elmendorff.

Auch im nächsten Jahr sollen wieder Eier im Jübarer Hort ausgebrütet werden. Doch zuvor soll ein Film entstehen: aus den vielen Aufnahmen, die nicht nur im Brutkasten, sondern auch beim Heranwachsen der Hühner entstanden sind. Dabei wird der Offene Kanal Salzwedel den Schülern helfen. Angemeldet sind die Kinder bereits dafür.