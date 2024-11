Klötze. - 101 DDR-Mark Warmmiete für eine 78 Quadratmeter große Wohnung mit einem sechs Meter langen Balkon haben Veronika und Klaus-Dieter Jolitz im Februar 1982 bei ihrem Einzug im Wohngebiet An der Klötzer Wasserfahrt bezahlt. Noch heute wohnt das Ehepaar dort und fühlt sich sehr wohl. Eine andere Wohnung kommt für das Paar, das in dem Einzugsjahr von Osterburg in die Kleinstadt Klötze kam, nicht infrage. Zwar ist die Miete mittlerweile auf 554 Euro ohne die Stromkosten angestiegen. Doch das stört die frühere Gynäkologin und ihren Ehemann nicht. Denn schließlich haben sie in dem Plattenbau alles, was sie in ihrem Alter zum Wohlfühlen benötigen. Besonders das große Wohnzimmer, die Küche, das Bad und der große Balkon mit den Vogelkästen zählen dazu. Nach der Wende haben sie das Bad und die Küche auf eigne Kosten modernisiert, damit sie im Alter weiter den Alltag in diesen Wänden genießen können.

