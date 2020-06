Der Klötzer Weihnachtsmarkt ist mit den Engeln eine Attraktion für die Einheitsgemeinde und zieht Hunderte Besucher an. Für dieses Jahr ist die Finanzierung noch nicht gesichert. Archivfoto: Tobias Roitsch

Die aktuelle Corona-Pandemie sorgt bei der Klötzer Theatergruppe für finanzielle Probleme bei der Ausrichtung des Weihnachtsmarktes 2020.

Klötze l Theaterchef Kay Knittel ist in Sorge. Denn die Absage der drei Vorstellungen seiner Klötzer Theatergruppe im Oktober hat weitreichende Folgen für die Stadt. Durch die fehlenden Einnahmen durch den Kartenverkauf klafft für die Ausrichtung des diesjährigen Klötzer Weihnachtsmarktes ein finanzielles Loch von etwa 3000 Euro. Dieses Geld stellte die Theatergruppe in den Vorjahren immer für die finanzielle Absicherung des Weihnachtsmarktes zur Verfügung. Doch durch den Veranstaltungsausfall fehlt das Geld und die Theatergruppe sucht Sponsoren, die den Markt am 29. November unterstützen wollen.

Den ersten Unternehmer für den mittlerweile siebten Weihnachtsmarkt im Altmarksaal und auf dem Areal der Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark hat Kay Knittel bereits gefunden. Die vietnamesische Unternehmerfamilie Pham, die an der Oebisfelder Straße ein Geschäft besitzt, fördert die Veranstaltung am ersten Advent mit 150 Euro. Kürzlich erfolgte die Übergabe des Schecks an die Theatergruppe.

Über ein Onlineportal hatte Kay Knittel vor einigen Wochen zur Mithilfe aufgerufen und mit Familie Pham den ersten Unterstützer gefunden. Damit ist zwar der Anfang gemacht. Doch das Geld reicht natürlich nicht, um den Weihnachtsmarkt finanziell abzusichern. Denn es sind insgesamt etwa 6000 Euro notwendig, um das Fest zu organisieren, stellt Kay Knittel klar.

Die Volksbank übernimmt auch einen Großteil der Kosten, aber es bleibt ein Betrag von etwa 3000 Euro offen. Enttäuscht ist Kay Knittel von der Einheitsgemeinde und der Stadt Klötze.

Finanzielle Unterstützung der Stadt blieb aus

Anträge auf einen finanziellen Zuschuss wurden in den zurückliegenden Jahren immer abgelehnt. Nicht unerwähnt lässt Knittel allerdings, dass die Einheitsgemeinde die Gema-Gebühren für das Event übernimmt und auch von der Stadtwirtschaft beim Aufbau von Bauzäunen Hilfe bekommt. Doch Geld gab es aus dem Rathaus in der Vergangenheit noch nie. „In manchen Fällen haben wir aus der Zeitung erfahren, dass wir kein Geld bekommen“, kritisiert Knittel die Vorgehensweise der Stadtverwaltung und betont, dass es ein Trugschluss sei, dass die Theatergruppe durch die Veranstaltungen im Altmarksaal Geld im Überschuss hat. „Wir haben auch reichlich Kosten“, stellt der Mitorganisator des Festes klar.

„Die Besucher kommen aus Hannover und Berlin sowie weiteren Orten der Altmark nach Klötze. Wir tragen den Namen der Stadt im positiven Sinn nach außen. Für die Gäste haben wir das Fest heimisch gemacht“, listet Kay Knittel auf und sieht deshalb auch die Stadt in der Pflicht. Denn wenn der Weihnachtsmarkt aus finanziellen Gründen ausfallen sollte, wäre das auch für die Kommune ein riesiger Verlust und Imageschaden, betonte der Theaterchef.

Die Kosten für die Veranstaltung sind deshalb so hoch, weil der Markt professionell organisiert wird. Neben einer Bühne mit der dazugehörigen Beschallung, müssen auch die 150 Geschenke, die Knecht Ruprecht den jüngsten Besuchern überreicht, bezahlt werden. Aber auch die zahlreichen Kostüme und die Flyerwerbung für den Markt kosten Geld.

In diesem Jahr steht die Veranstaltung unter dem Motto „Geschichten aus 1000 und einer Nacht“. Dazu wird es die passenden Kostüme geben, die bereits geschneidert sind, aber auch von einer Werkstatt in Tangermünde ausgeliehen werden müssen.

Auf ein Märchen müssen die Gäste in diesem Jahr, vorausgesetzt der Markt wird auch veranstaltet und nicht wegen der Corona-Pandemie abgesagt, nicht verzichten. Gespielt wird das Märchen „Die kleine Rübe“. Die Theatergruppe probt schon seit einigen Tagen fleißig.

Unterstützer für den Klötzer Weihnachtsmarkt, ob Unternehmer oder auch Privatpersonen, können sich bei Kay Knittel oder den anderen Mitgliedern der Klötzer Theatergruppe melden, wenn sie Geld spenden möchten. Und sollte der Markt 2020 doch ausfallen, wird das Geld 2021 verwendet.