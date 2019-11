Sie halten die Fäden für den sechsten Klötzer Weihnachtsmarkt in den Händen: Kay Knittel (von links), Dagmar Behrends und Matthias Schmidt. Der Weihnachtsmarkt öffnet am 1. Dezember. Foto: Henning Lehmann

Jede Menge Unterhaltung wartet auf die Besucher des Klötzer Weihnachtsmarktes. Die sechste Auflage ist am 1. Dezember ab 14 Uhr.

Etwa 30 Händler

Klötze l „Es wird wieder schön“, verspricht Kay Knittel den Gästen des Klötzer Weihnachtsmarktes im Vorfeld. Der Chef der Theatergruppe hat gemeinsam mit den Mitarbeitern der Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark, Dagmar Behrends und Matthias Schmidt, ein umfangreiches und abwechslungsreiches Programm für den 1. Dezember auf die Beine gestellt. „Wir haben so viele Anmeldungen wie noch nie“, freuen sich die drei Organisatoren auf den sechsten Weihnachtsmarkt. Insgesamt werden auf dem Hofgelände hinter der Volksbank und am Altmarksaal etwa 30 Händler und Stände präsent sein.

Auf die Besucher warten nach der Eröffnung durch den Weihnachtsengel 2019 und die vier ehemaligen Engel der zurückliegenden Jahre unter anderem eine Weihnachtseisenbahn, Streichelzoo und eine Bastelstraße der Evangelischen Familienbildungsstätte (EFA). An Ständen mit Schmuck und beleuchteten Schaugläsern sowie Flaschen können sich die Gäste schon ein Geschenk für den Heiligen Abend sichern. Nach dem aktuellen Stand wird es trotz zahlreicher Bemühungen in diesem Jahr kein Karussell geben. Die Veranstalter geben aber nicht auf und hoffen, dass sie bei der Suche noch erfolgreich sind.

Aber auch für reichlich Leckereien ist am 1. Dezember gesorgt. Neben Räucherfisch und Deftigem vom Grill werden Backspezialitäten angeboten. „Allerdings kommt der Bäcker nicht aus Klötze, sondern aus Beetzendorf. Wir haben leider keinen der drei Klötzer Bäcker für den Markt gewinnen können“, bedauern die Verantwortlichen.

Positiver war hingegen die Suche nach einem Weihnachtsengel. Das ging Problemlos, und Kay Knittel hat sogar schon einen Engel für den Weihnachtsmarkt 2020 gebucht.

Doch auch an die Unterhaltung von Jung und Alt haben die Organisatoren am ersten Advent gedacht. Musikalisch sind die Jübarer Jagdhornbläser und der Kuseyer Posaunenchor vor Ort. In der Volksbank wird Märchenoma Anne den jüngsten Besuchern Weihnachtsgeschichten vorlesen.

Die eigentliche Geschichte von der Geburt Jesus am Heiligen Abend bringt Sybille Thiel von der Theatergruppe den Kindern im Altmarksaal zu Gehör. „Wir wollen den jüngsten Besuchern vermitteln, warum wir das Weihnachtsfest eigentlich feiern“, begründete Kay Knittel die Vorlesung.

Engel schon für 2020 gefunden

Einer der zahlreichen Höhepunkte am 1. Dezember ist neben der Bescherung durch den Weihnachtsmann gegen 16 Uhr auch die Aufführung vom Weihnachtsmärchen „Der kleine König“ im Altmarksaal. Dafür haben die Organisatoren Schauspieler vom Theater der Altmark aus Stendal verpflichtet. „Die Theatergruppe hat aus Zeitgründen und auch bedingt durch einen Todesfall die Märchenaufführung in diesem Jahr an das Theater der Altmark abgegeben“, sagte Knittel, der sich auf angenehme Unterhaltung ab 15 Uhr freut.

Der sechste Klötzer Weihnachtsmarkt endet wie in den Vorjahren mit dem gemeinsamen Gesang von Weihnachtsliedern mit Besuchern, Mitgliedern der Theatergruppe und Mitarbeitern der Volksbank. Spätestens dann sollten alle Klötzer und die Einwohner der Region auf das schönste Fest des Jahres eingestimmt sein.