Wirbel um mögliche Doppelfunktion von Wahlbewerber Wenn der Beetzendorfer Gemeindearbeiter sein eigener Chef ist

Enrico Lehnemann tritt am 6. März als Bürgermeisterkandidat in Beetzendorf an. Sollte er gewählt werden, ist der Gemeinderabeiter plötzlich sein eigener Chef. Ist das überhaupt rechtlich zulässig?