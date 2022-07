Wenn der Kater im Ahlumer Tierheim sein Paket auspackt

Ahlum - Spielzeuge, Leckerlis, kuschelige Decken, Geld für Anschaffungen oder einfach nur etwas Aufmerksamkeit: Die Tiere im Tierheim in Ahlum bekommen auch an den Weihnachtstagen Liebe und kleine Geschenke. Das verriet Manuela Wagenhaus, die in der Einrichtung als Tierpflegerin und Ausbilderin tätig ist. Wie kann das funktionieren?