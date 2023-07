Beetzendorf - Regionalen Künstlern eine Möglichkeit zu geben, ihre Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren, und zugleich den Wartebereich ihrer Arztpraxis zu verschönern – das war das Ziel der Beetzendorfer Allgemeinmedizinerin Karin Haase, als sie im August 2020 ihr Projekt „Kunst in der Praxis“ ins Leben rief. Seitdem säumen jeweils drei Monate lang Bilder die Wände im langen Flur des Gebäudes.

Neueste in der Künstlerrunde ist die Rohrbergerin Heike Fiedler-Schilling. Sie präsentiert in der Praxis Bilder, die mit unterschiedlichen Maltechniken entstanden sind und Landschaften, Bauwerke sowie Stillleben ebenso zeigen wie farbenfrohe Zusammenstellungen, die den Betrachter zum Nachdenken anregen.

Mit einem Geburtstagsbild fängt die Leidenschaft an

Die gebürtige Weißenfelserin, die 2021 mit ihrem Mann in die Altmark zog, arbeitet freiberuflich als Supervisorin und Kita-Fachberaterin. Zeit für das Malen bleibt da ausreichend. „Die schaffe ich mir einfach“, meint Heike Fiedler-Schilling. Zu ihrem Hobby sei sie „wie die Jungfrau zum Kinde“ gekommen. Als sie zuerst für ihren Mann und dann für Verwandte und Bekannte zum Pinsel griff, um ein Bild als Geburtstagsgeschenk zu malen, sei sie schließlich auf den Geschmack gekommen. „Ich habe einfach nicht mehr aufgehört“, schmunzelt die 59-Jährige.

Zumeist handelt es sich um Acrylbilder, die auf Leinwand gemalt sind. Aber auch an andere Techniken traut sich Fiedler-Schilling durchaus heran. „Ich bin Autodidaktin“, erzählt sie. Oft hole sie sich bei Tutorials auf Youtube Anregungen. Ein anderes Mal schaue sie, was andere Künstler so machen. „Dann lege ich das aber manchmal wieder zur Seite und finde lieber meinen eigenen Weg“, so die Rohrbergerin.

Über ihre Bilder selbst redet Heike Fiedler-Schilling ungern. Deshalb musste auch ihr Mann die einführenden Worte sprechen, als sie vor einem Jahr im Beetzendorfer Gemeindehaus einige ihrer Bilder zeigte. „Malen ist eine andere Form des Ausdrucks des Künstlers. Die Interpretation der Bilder machen immer andere“, erklärt sie.

Werke sind bis Ende September zu sehen

Auf jeden Fall könne sie aber sagen, dass die Bilder einiges über sie selbst erzählen. „Sie sind oft farbenfroh, aber nicht immer fröhlich und bilden auch nicht ausschließlich die Realität ab“, erzählt die Hobbykünstlerin. Die Malerei sei für sie auch die „Flucht in ein anderes Leben“. „Wenn ich male, entfliehe ich den alltäglichen Dingen, die mich manchmal belästigen“, so Fiedler-Schilling.

Seit sie 2018 mit dem Malen angefangen hat, sind schon so viele Bilder entstanden, dass gleich mehrere Ausstellungen bestückt werden könnten. Zum Glück ist im Rohrberger Pfarrhaus, in dem das Ehepaar wohnt, genug Platz.

Bis Ende September können die Werke von Heike Fiedler-Schilling, zu denen auch einige gestaltete Karten in einer Vitrine gehören, zu den Sprechzeiten der Arztpraxis in der Lindenstraße 21c (vom Steinweg kommend hinter dem Bahnübergang gleich links rein) besichtigt werden. „Ich bin sehr froh, dass nach drei Wochen, in denen die Wände kahl waren, hier wieder Leben herrscht“, meinte Karin Haase bei der Ausstellungseröffnung, zu der zahlreiche Beetzendorfer kamen.

Karin Haase (links) und Heike Fiedler-Schilling bei der Eröffnung. Foto: Walter Mogk

Die laufende Ausstellung ist bereits die zehnte in den Praxisräumen. Den Anfang machte im Oktober 2020 der Stapener Konrad Bohleke, ihm folgten die Audorferin Brigitte Schulz, ein Klötzer Hobbykünstler und der ehemalige Beetzendorfer Berthold Kibellus. 2022 stellten die Neuferchauerin Christina Pauls und die Beetzendorferinnen Angelika Lemke und Anette Petereit ihre Werke aus. Zudem gab es eine Doppelausstellung mit bemalten Eiern von Uwe Bosse und Scherenschnitten von Silvia Ordon aus Klein Gischau. Zuletzt konnten Teilnehmer des Malkurses an der Kreisvolkshochschule zeigen, was sie alles geschaffen haben.