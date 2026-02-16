Kimberly Lenz und Konrad Lütkemüller erzählen, warum sie nach Jahren in großen Städten in ihr Heimatdorf zurückgekommen sind.

Wenn zwei Liebesgeschichten zu einer werden

Konrad Lütkemüller und Kimberly Lenz haben sich den Wind großer Städte um die Nase wehen lasse, sind vor einigen Jahren nach Immekath zurückgekehrt und wissen das Leben in der Heimat mehr denn je zu schätzen.

Immekath. - In einer intakten Dorfgemeinschaft aufwachsen, dann fortziehen, sich den Wind großer Städte um die Nase wehen lassen – und früher oder später wieder nach Hause kommen. Das sind die Geschichten, die das Leben schreibt, die Erfahrungen bringen, die mancher machen muss, um die Heimat als den lebenswerten Ort zu schätzen, in dem man selbst eine Familie gründen und Kinder großziehen möchte.