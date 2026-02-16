Die Mitglieder des Magdeburger Lions Club „Kaiser Otto I.“ hatten zum Darts in die Festung Mark geladen.

Der Lions Club „Kaiser Otto I.“ Magdeburg hatte mit dem Darts-Turnier Spenden gesammelt.

Magdeburg. - Ein sportlicher Wettkampf mit großer Wirkung: Zum vierten Mal hat der Lions Club „Kaiser Otto I.“ sein Benefiz-Darts-Turnier in Magdeburg ausgerichtet. Schauplatz war erneut die Festung Mark, deren historisches Ambiente dem Abend eine besondere Note verlieh.

Lesen Sie auch: So werden 20.000 Euro in Magdeburg verteilt

Wie die der Lions Club „Kaiser Otto I.“ Magdeburg für wen Spenden sammelte

20 Mannschaften mit jeweils vier Mitgliedern gingen an den Start. Die Teams, gemeldet von Unternehmen und engagierten Privatpersonen aus der Stadt, zahlten ein Startgeld von je 500 Euro. So kam eine Spendensumme von 10.000 Euro zusammen, die vollständig an sechs gemeinnützige Magdeburger Vereine ausgeschüttet wird. Freuen dürfen sich die im UMD Racing, der Otto-von-Guericke-Gesellschaft, dem Netzwerk Freie Kultur, dem MSV Börde 1949, dem FSV 1895 Magdeburg sowie dem Leo Club Magdeburg engagierten Menschen.

Auch interessant: Wo Bedürftige kaiserlich speisen konnten

Die Bandbreite der geförderten Initiativen reicht von Nachwuchssport und Kulturarbeit bis hin zu studentischer Innovationsförderung – ein Spiegel der vielfältigen ehrenamtlichen Landschaft der Landeshauptstadt.

Wer beim Darts des Charityclubs gewann

Auch sportlich bot der Abend Spannung: Den Turniersieg sicherte sich das Team von Taxvantage. Platz zwei ging an Juwelier Karat, Rang drei belegte Spoma Parkett & Ausbau.

Lesen Sie auch: Einkaufen in Magdeburg: Großer Bücherbasar der Lions im Allee-Center

„Mit den Spenden aus dem Benefiz-Darts-Turnier möchten wir als Lions Club die ehrenamtliche Arbeit in anderen Vereinen unterstützen“, betonte Club-Präsidentin Jenifer Horst. „Es freut mich sehr, dass uns dabei 20 Teams aus der Elbemetropole unterstützt haben.“

Seit vielen Jahren engagiert sich der Lions Club „Kaiser Otto I.“ für soziale, kulturelle und gesellschaftliche Projekte vor Ort. Das Benefiz-Darts-Turnier ist fester Bestandteil des Jahresprogramms.