Wer fit sein will, muss leiden

Im Januar erleben Fitness-Studios einen regelrechten Boom. Das ist auch in Klötze der Fall. Doch nur wenige halten durch. Aber warum ist das so?

Klötze - Neues Jahr, gute Vorsätze. Dirk Spaehn kennt das schon. Die Menschen nehmen sich vor, gesünder zu leben und mehr Sport zu treiben. In Scharen tummeln sich die Neueinsteiger in seinem Fitness-Studio an der Neustädter Straße in Klötze. Genaue Zahlen hat er nicht im Kopf, „aber hier ist die Hölle los“, vor allem in den Stoßzeiten zwischen 16.30 und 19.30 Uhr.