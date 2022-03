Wie die Stadt Klötze eine lebenswerte Heimat bleibt

Der Name ist sperrig: Integriertes Gemeindliches Entwicklungskonzept. Ein solches wurde für die Stadt Klötze erstellt. Darin geht es um die Frage, wie die Menschen künftig in der Einheitsgemeinde gut leben können und wofür Geld ausgegeben werden soll.

Klötze - Viele Gedanken über die Zukunft der Einheitsgemeinde Stadt Klötze haben sich Bürger, Mitarbeiter der Verwaltung, Planer, Mitglieder verschiedener Vereine und Lokalpolitiker in jüngster Vergangenheit gemacht. Sie beteiligten sich in Arbeitskreisen an der Erstellung des neuen Integrierten Gemeindlichen Entwicklungskonzeptes, kurz IGEK, für die Stadt Klötze.