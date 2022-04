Endlager-Diskussion im Ökodorf Sieben-Linden: „'Wie kriegen wir es hin' statt 'Geht nicht'“

Das Endlager-Thema beschäftigt die Menschen in der Altmark. Das zeigte sich auch bei der Diskussion zur neu eröffneten Ausstellung im Ökodorf Sieben Linden bei Poppau.

In der Ausstellung, die noch bis zum 8. Oktober in Sieben Linden zu sehen ist, gibt es Infos zur laufenden Endlagersuche.

Poppau - „Wir sind auf der Suche nach der Wahrheit und wollen dabei objektiv bleiben, alle Stimmen hören und auf Vorurteile verzichten“, umriss die Beetzendorferin Christel Rosenbaum am Freitag die Motivation der Bürgerinitiative „Atomerbe – wohin?“, die sich gegen ein mögliches Atommüll-Endlager in Poppau und anderen Orten der Altmark wendet. Deshalb habe man die Ausstellung „suche:x“ des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) auch nach Sieben Linden geholt. „Damit sich die Menschen über die Endlagersuche und ihre Beteiligungsmöglichkeiten informieren können“, so Rosenbaum.