Klötze. - 30 Jahre und einen Monat hat Dr. Annekathrin Mahlfeld als Augenärztin an der Klötzer Bahnhofsstraße 77 praktiziert. Doch damit ist bald Schluss. Die 65-jährige Medizinerin geht zum 31. März in den Ruhestand. Das Gebäude ist ihr sehr vertraut und hat ihr Leben geprägt. Denn die heutige Arztpraxis war bis in die 1960er Jahre ein Krankenhaus. Die heutige Ärztin wurde in dem Gebäude geboren.