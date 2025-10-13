Neues Angebot des Raiffeisen-Marktes Genthin erfährt großen Zuspruch. Vor allem auswärtige Obstbauern steuern die Filiale an der Steinstraße an.

Neue Lohnmosterei in Genthin steht hoch im Kurs

Andreas Kuhfuß (l.) bedient hier Harald Schnapp, der aus Schlagenthin mit einer Ladung Obst angereist ist.

Genthin - Andreas Kuhfuß, Chef im Raiffeisen-Markt Genthin, hat den richtigen Riecher gehabt, als er in der Filiale den Weg für eine Lohnmosterei frei machte und dem Beispiel der Raiffeisen-Märkte in Bismark und Stendal folgte. Kunden hatten mehrfach nachgefragt, nachdem ein solches Angebot nach dem Aus des Hofladens Hoffheinz weggebrochen war.