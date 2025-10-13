Wenn Obst zu Saft wird Neue Lohnmosterei in Genthin steht hoch im Kurs
Neues Angebot des Raiffeisen-Marktes Genthin erfährt großen Zuspruch. Vor allem auswärtige Obstbauern steuern die Filiale an der Steinstraße an.
13.10.2025, 06:35
Genthin - Andreas Kuhfuß, Chef im Raiffeisen-Markt Genthin, hat den richtigen Riecher gehabt, als er in der Filiale den Weg für eine Lohnmosterei frei machte und dem Beispiel der Raiffeisen-Märkte in Bismark und Stendal folgte. Kunden hatten mehrfach nachgefragt, nachdem ein solches Angebot nach dem Aus des Hofladens Hoffheinz weggebrochen war.