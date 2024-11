In Sachen Windvorranggebiete will Beetzendorf, anders als Jübar, nicht vorpreschen. Zunächst sollen die neuen Suchräume am 27. November abgewartet werden.

BEETZENDORF. - Während die Gemeinde Jübar vorprescht und im Rahmen der geplanten Energieregion eigene Gebiete für Windparks ausweisen will, hat man es in Beetzendorf nicht so eilig. „Wir werden auf jeden Fall erst einmal den 27. November abwarten“, kündigte Bürgermeister Enrico Lehnemann im Bauausschuss des Gemeinderates an. An dem Tag wolle die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark das nächste Mal zusammenkommen, um die geänderten Suchräume für Windvorranggebiete zu präsentieren.