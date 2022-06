Winnie macht das Esel-Trio in Klötze perfekt: Namesvorschlag stammt von den Kindern der Kita Jahrstedt

Wenke, Wilma und W... Ja, wie soll denn der dritte Esel im Klötzer Tiergehege in Zukunft heißen, der dort vor einigen Wochen das Licht der Welt erblickt hat? Die Einwohner der Stadt Klötze waren dazu aufgerufen, Namensvorschläge für den kleinen Hengst einzureichen. Am Freitag erfolgte die Auslosung.

Klötze - Nun ist es amtlich, der graue Esel-Hengst aus dem Klötzer Tiergehege hat jetzt, zwei Monate nach seiner Geburt, einen Namen: Winnie soll der niedliche Vierbeiner in Zukunft heißen. Das steht seit Freitagvormittag fest. Da erfolgte die Namensgebung direkt auf dem Gelände der Freizeiteinrichtung an der Schützenstraße. Passiert ist das in kleiner Runde, ohne Zuschauer.