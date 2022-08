Winterfelder Feuerwehroldie „Chantal“ trägt jetzt Rasenmäher

Mit seinen 30 Jahren gehörte der „Chantal“ getaufte Mannschaftstransporter der Winterfelder Wehr zu den ältesten Fahrzeugen der Verbandsgemeinde. Jetzt ist er ausgemustert und an die Gemeinde abgegeben worden. Und die hat eine neue Verwendung für „Chantal“ gefunden.

Winterfeld (wmo) - Das ging schnell. In der vorigen Ratssitzung hatte Apenburg-Winterfelds Bürgermeisterin Ninett Schneider noch über den Antrag auf Rückübertragung des 30 Jahre alten Mannschaftstransportfahrzeugs der Winterfelder Feuerwehr an die Kommune informiert, jetzt steht der von den Kameraden auf den Namen „Chantal“ getaufte Mercedes-Transporter schon in der Gemeindegarage.