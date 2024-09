Der Kita Kleine Regenbogenfische in Ahlum droht das Aus. Darüber will der Verbandsgemeinderat abstimmen.

Rohrberg/Ahlum. - „Können wir noch was machen, damit die Kindertagesstätte in Ahlum erhalten bleibt?“ Das fragte die Ahlumerin Silke Pieper während der Ratssitzung in Rohrberg. Es sei beunruhigend, auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Verbandsgemeinde(VG)-Rates (Anm. der Red.: getagt wird am Mittwoch, 11. September 2024, ab 19 Uhr im Beetzendorfer Verwaltungsgebäude) zu lesen, dass ein Beschluss über die Schließung zum 30. September dieses Jahres gefasst werden solle. „Die Einrichtung ist 1934 als Erntekindergarten entstanden. Seitdem sind hier immer Kinder betreut worden“, sagte Silke Pieper.