„Schloss oder Schnäppchen“: Ein 300 Jahre altes Fachwerkhaus in Klötze, das zeigt, wie Wohnen früher in der Altmark aussah, sucht neue Besitzer, die seinen Wert erkennen.

Wohnen wie vor 300 Jahren in der Altmark: Denkmal sucht liebevollen Sanierer

Altes Fachwerkhaus in Klötze

Wie lebten die Menschen in der ländlichen Region vom 18. bis ins 20. Jahrhundert? Im 300 Jahre alten Fachwerkhaus, das in Klötze zum Verkauf steht, ist vieles noch original erhalten. Es ist ein herausragendes Zeugnis der Baugeschichte.

Gardelegen/Klötze. - Kein Haus für jedermann, aber eines, dessen Erhalt sich allein schon deshalb lohnt, weil es ein Stück Heimatgeschichte repräsentiert, steht aktuell in Klötze zum Verkauf. Bezogen auf den Titel unserer Volksstimme-Serie „Schloss oder Schnäppchen“ ist es wohl, zumindest was Größe und Anschaffungspreis angeht, eher in die zweite Kategorie einzusortieren.