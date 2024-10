Unbekannte trieben im Naherholungsgebiet an der Ohre ihr Unwesen. Sie beschädigten einen Geräteschuppen der Jungen Gesellschaft.

Zerstörungswut in Jahrstedt

Unbekannte beschädigten den kleinen Geräteschuppen im Knicken in Jahrstedt. Die Junge Gesellschaft ist verärgert und enttäuscht.

Jahrstedt. - Eigentlich soll der sogenannte Knicken in Jahrstedt ein Ort der Freude und Erholung sein. Idyllisch gelegen, ein bisschen versteckt an der Ohre, eignet sich das Areal bestens, um die Seele baumeln zu lassen. Ob ein Ausflug zum Spielplatz oder ein Spaziergang mit Vogelgezwitscher – der Knicken bietet beides. Dort kann gefeiert und entspannt werden. Erst neulich, am 21. September, veranstaltete die Junge Gesellschaft (JG) im Knicken ein Volleyballturnier. Doch irgendwann danach trieben Vandalen auf dem Gelände ihr Unwesen. Das wurde erst vor wenigen Tagen festgestellt. Demnach demolierten bislang unbekannte Täter ein Nebengebäude, beschädigten dabei die Fassade und das Dach.