In Beetzendorf wird über die Zukunft der beiden Bankfilialen im Ort spekuliert. Die Sparkasse soll angeblich umziehen und die Volksbank schließen. Was ist da dran? Die Kreditinstitute halten sich sehr bedeckt und wollen sich noch nicht dazu äußern.

Bei der Volksbank, deren Geschäftsstelle sich am Beverhol befindet, stehen möglicherweise Änderungen bevor. Wird der Standort sogar ganz aufgegeben?

BEETZENDORF. - Beetzendorf mit seinen knapp 1.500 Einwohnern ist nach wie vor Standort von Geschäftsstellen zweier Kreditinstitute. Sowohl in der Filiale der Sparkasse Altmark West im Steinweg 16 als auch in der Zweigstelle der Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark im Beverhol 9 können die Bewohner des Ortes und der umliegenden Dörfer ihre Bankgeschäfte tätigen. Doch seit Wochen wird in Beetzendorf darüber spekuliert, dass sich das bald ändern könnte.