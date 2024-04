Zum 50. Mal wird am 5. Mai in Winterfeld der „Lauf in den Frühling“ gestartet. Zum runden Geburtstag hat sich Prominenz aus Sport und Politik angesagt. Siegbert Klaffer wird um 9.30 Uhr den Startschuss geben.

Winterfeld. - Großer Bahnhof am 5. Mai in Winterfeld: Zum 50. Mal findet in dem Ort der „Lauf in den Frühling“ statt. Zum Jubiläum hat der Vorstand des Sportvereins um Marno Schulz den zweifachen Marathon-Olympiasieger Waldemar Cierpinski aus Halle eingeladen. Der 73-Jährige hat vor wenigen Tagen sein Kommen zugesagt.