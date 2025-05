Der TSV 1887 Neundorf geht mit einer neuen Karate-Gruppe in die warmen Monate. Coach Daniel Roedel trainiert Körpergefühl, Geist, Respekt, Ver- und Zutrauen.

Kampfkunst in Staßfurt

Achtsamkeit gefragt! Seit Kurzem bieten Trainer Daniel Roedel (37, vorne) und der TSV 1887 Neundorf neue Karate-Kurse an.

Neundorf. - Der Apfel, der vom Baum fällt. Der Springer, der sich aus dem Flieger stürzt. Ein Planet, der mit und um andere kreist? Der freie Fall – geradlinig in Richtung Erdmittelpunkt, ohne Schirm, unter dem Einfluss der Gravitation allein: Er gilt als ein wichtiges Konzept der Physik. Und er spielt eine buchstäblich gewichtige Rolle. In der Mechanik wie im Sport. Zum Beispiel beim Karate.

Verstärkung willkommen

„Hier kann man lernen, zu fallen“, sagt Daniel Roedel (37), seit 20 Jahren Trainer der Kampfkunst – vor allem der Selbstverteidigung Krav Maga und des Shotokan-Karate. Seit ein paar Wochen trifft man ihn mit bislang einer Handvoll an Teilnehmern in der alten Schule Neundorf. Verstärkung willkommen. Mit den Kursen erweitert der TSV 1887 das Angebot um Fuß- und Volleyball, Kinder- und Seniorensport, Tischtennis, Badminton, Darts, Hockey und Gymnastik herum. Familienfreundlich.

Verletzungen vorbeugen

Fallen – und das sicher? Das ist in vielen Lebensbereichen von Bedeutung. Aufstehen, Laufen, auf dem Roller, Fahr- oder Motorrad: Da man viele Bewegungsabläufe irgendwann verinnerlicht und automatisiert hat, sind sie oft als vollkommen selbstverständlich abgespeichert. Dennoch, es kann immer etwas dazwischenfunken. Den Stift einmal aufgesetzt – und es ist schon keinerlei Punkt mehr. So heißt es im Koordinatensystem der Mathematik. Der Fall: wesentlich für Achtsamkeit und Vorsorge. Für Prävention, für Praxis, für die Nachsorge. Stichwort Verletzungen.

Teilnehmer Lucas (13) guckt die Puppe aus – eurythmische Dämonologie! Foto: Tobias Winkler

Herausforderungen meistern

Heiko (62), der Älteste der Runde, interessiert sich nach einer umfangreicheren Hautkrebs-Operation insbesondere für Körpergefühl. „Da bringt mir Karate mehr als Fußball oder Tischtennis“, sagt er. Das Gewebe im Rücken plagt, das Gespür für Bewegung ist gefragter denn je. Lucas (13), der jüngste Teilnehmer, stellt „ein gestärktes Ver- und Zutrauen“ fest. In sich, in seine Fähigkeiten – daher ist er mental ermutigt, auch schwierigere Herausforderungen zu meistern. Fallen lernen – sich fallen und fangen lassen und/oder gesichert landen. „Es macht Spaß!“

Bewegung schulen

Die spezielle Eurythmie (der Einklang von Bewegung, der in Deutschland vorrangig aus der Reformpädagogik bekannt ist), sie fokussiert. „Energetische Brennpunkte“, erläutert Roedel, sie seien Kern des Krav Maga, der hebräisch-israelische Kontaktkampf, sowie des Shotokan, eine im japanischen Tokyo entstandene Karate-Variante – Mitte des 20. Jahrhunderts begründet von Gichin Funakoshi, einem der bekanntesten Karateka.

Sport mit System! In den Kursen von Trainer Daniel Roedel zählen insbesondere Höflichkeit, Wertschätzung und Vertrauen. Foto: Tobias Winkler

Respekt lernen

Der Vollblut-Sportler und Vater eines sechsjährigen Sohnes lebt die für den Sport typische Höflichkeit, Ehrerbietung und Wertschätzung. Das gilt in den neuen Kursen des TSV Neundorf wie in schulischen Arbeitsgemeinschaften – aber auch im Kreis seiner Hunde, ein Australian Shepherd (der „Hütehund“) und ein Rottweiler (der „Wachhund“). Mit seiner Hundeschule Respekt & Vertrauen bietet Daniel Roedel Trainings an. Hausbesuche, Welpen- und Junghundeausbildungen, Rackergruppen und Rudelspaziergänge.

Weitere Informationen gibt’s auf der Website des TSV 1887 Neundorf (www.tsv-neundorf.de) oder per E-Mail an: respektundvertrauen@t-online.de