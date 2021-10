"Kinderaugen werden staunen": Magdeburger Straßenbahn jetzt als Holzeisenbahn erhältlich

Foto: Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB)

Magdeburg (vs) - Die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB) und der österreichische Hersteller LaLok geben eine Sonderedition der Magdeburger Straßenbahn aus Holz für alle gängigen Holzeisenbahnsystemen heraus - wie die MVB am Freitag, den 15. Oktober 2021 mitteilte.

"Kinderaugen werden staunen und Sammlerherzen höherschlagen", heißt es vom Pressesprecher Tim Stein. Laut der Magdeburger Straßenbahn soll es die bekannte Niederflurstraßenbahn, wie sie im Magdeburger Stadtbild unterwegs ist, ab Montag, den 18. Oktober 2021 in klein aus Holz geben.

Die MVB und LaLok bringen eine Kleinauflage als Holzstraßenbahnspielzeug heraus. Das Spielzeug ist mit allen gängigen Holzeisenbahnsystemen kompatibel und aus Buchenholz gefertigt. Insgesamt 350 Stück der Holzstraßenbahnen werden in allen MVB-Häuschen zum Preis von 20 Euro verkauft.