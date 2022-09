Brauereifest 140 Jahre Sudenburger Bier in Magdeburg: Frühere Brauerei-Mitarbeiter gesucht

Am Wochenende wird das 3. Sudenburger Brauereifest in Magdeburg gefeiert. Am Sonntag (25. September) sind ehemalige Mitarbeiter der Magdeburger Brauereien zu einer außerorendlichen Betriebsversammlung eingeladen.