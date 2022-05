Bauen in Magdeburg: Das ist der Plan für die ehemalige Bördebrauerei

Das Gelände der ehemaligen Bördebrauerei in Magdeburg soll wieder genutzt werden. Wenn der Stadtrat seinen Segen gibt, wollen zwei Investoren ihre Pläne schnell umsetzen.

Auf dem Gelände der ehemaligen Börde-Brauerei in Magdeburg sollen Wohnungen gebaut werden.

Magdeburg - Lange hat es gedauert, doch der Dornröschenschlaf der ehemaligen Bördebrauerei wird in absehbarer Zukunft ein Ende nehmen. Unübersehbar laufen bereits Abrissarbeiten an den alten Gebäuden auf dem gut 40.000 Quadratmeter großen Areal an der Sieverstorstraße. Ein neues Quartier mit Hunderten Wohnungen soll hier entstehen.