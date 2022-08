160 nationale und internationale Künstler präsentieren sich in Magdeburg

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Kunst/Mitte geht in die nächste Runde. Zum zweiten Mal in Folge sind Werke nationaler und internationaler Künstler in den Messehallen zu sehen.

Magdeburg - In eine riesige Galerie werden sich die Magdeburger Messehallen in Kürze verwandeln. Wände werden aufgebaut, Lichter daran angeschraubt und Kunst in Szene gesetzt. Die bereits siebente Kunst/Mitte steht bevor. In der Halle 2 der Magdeburger Messehallen werden sich vom 25. bis 28. August 160 Künstler aus Deutschland, Europa und der Welt mit ihren Werken präsentieren.