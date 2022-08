17 Bewerbungen auf zwei Stadtminister-Posten in Magdeburg

Magdeburg - Die Magdeburger Stadtspitze bleibt in Bewegung: Nach der Kür von Simone Borris (parteilos) zur neuen Oberbürgermeisterin und dem Ausbau einer weiblichen Rathaus-Doppelspitze mit der Ernennung der Kulturbeigeordneten Regina-Dolores Stieler-Hinz (Grüne) stehen weitere wichtige Personalien an. Für Borris wird eine Nachfolge in deren vormaligem Amt als Sozialdezernatschefin gesucht. Daneben scheidet zum Jahresende 2022 der Chef des Ordnungsdezernates, Holger Platz (SPD) in den Ruhestand aus. Borris wie Platz hinterlassen als jahrzehntelang gediente und überwiegend fachlich hoch geachtete Dezernatschefs große Fußspuren bei der Führung der genannten Ressorts. Bereits im Juni hat der Stadtrat die Neuausschreibung der Stellen beschlossen. Die Bewerbungsfrist ist inzwischen abgelaufen.