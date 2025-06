In Magdeburg-Buckau wurde eine Pflegeeinrichtung vom Naturschutzbund (Nabu) als „Schwalbenfreundliches Haus“ ausgezeichnet. Dort gibt es etwa 20 Nester einer Vogelart, deren Bestand immer kleiner wird.

20 Schwalbennester in Magdeburger Pflegeheim: Das muss beachtet werden

Drei hungrige junge Schwalben warten auf Futter. Im Magdeburger Pflegezentrum an der Elbe gibt es gleich 20 Nester für Schwalbenfamilien.

Magdeburg. - Sie fliegen aus ihrem Nest heraus und wieder rein, die Küken schauen mit ihren kleinen Köpfchen aus den Nestern heraus: Im Innenhof des Pflegezentrums an der Elbe in Magdeburg-Buckau haben sich Mehlschwalben eingenistet. Etwa 20 Nester gibt es an dem Haus zu entdecken. Der Naturschutzbund (Nabu) hat die Pflegeeinrichtung dafür nun als „Schwalbenfreundliches Haus“ ausgezeichnet.