Ab Montagmorgen stehen die Blitzer in Magdeburg woanders. Wir zeigen, wo das Ordnungsamt die Radarfallen in der Zeit vom 29. April bis 3. Mai platziert hat.

Achtung, Autofahrer in Magdeburg! Neue Blitzer - Hier stehen jetzt die Radarfallen

Blitzer in Magdeburg: In diesen Straßen stehen ab Montag, 29. April, die neuen Radarfallen.

Magdeburg/DUR/us. - Wer in Magdeburg nicht geblitzt werden möchte, sollte auch in der Zeit vom 29. April bis 3. Mai lieber das Fuß vom Gas nehmen. Denn die Radarfallen des Ordnungsamts sind bereits in den Straßen aufgestellt, wie die Stadt mitteilt.

Demnach sollen vier Blitzer für einen geregelten Verkehr in der Landeshauptstadt sorgen. Dennoch weist das Amt darauf hin, dass sich an der Verteilung der Radargeräte in Magdeburg immer noch etwas ändern könne: "Abhängig von der Verkehrssituation kann es vorkommen, dass auf andere Standorte ausgewichen wird", heißt es.

Auf diesen Strecken wird vom 29. April bis 3. Mai geblitzt:

- Leipziger Chaussee (50 km/h Höchstgeschwindigkeit)

- Othrichstraße (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

- Neustädter Feld (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

- Kümmelsberg (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

Das Ordnungsamt bittet außerdem dringend um die Beachtung der gesamten Straßenbeschilderung vor Ort.

Gute Fahrt!