30-jähriges Bestehen: Wie eine Wette die Giraffen nach Magdeburg brachte

Magdeburg - Der Magdeburger Zoo feiert das 30-jährige Bestehen seines Giraffenhauses. Die Entstehungsgeschichte des tierischen Zuhauses - sonderbar und einzigartig. So wurden 1991 für die ARD-Spielshow "Jetzt oder nie" besondere lokale Projekte des öffentlichen Lebens gesucht, die in kurzer Zeit im Rahmen einer Wette realisiert werden sollten. "Der damalige Zoodirektor Wolfgang Puschmann ergriff beherzt die Chance und schlug den Bau eines Giraffenhauses in Magdeburg vor," erinnert sich Zoosprecherin Regina Jembere in der Pressemitteilung zurück.