Magdeburg (vs) - Aufatmen bei den Magdeburger Verkehrsteilnehmern: Am Freitag, 31. März, wird der Magdeburger City-Tunnel durch den Einlass am ZOB zwischen 17 bis 19 Uhr erstmals für Fußgänger geöffnet. Einen Tag später, in den Mittagsstunden des Sonnabends, 1. April, könne schließlich auch der Autoverkehr den Tunnel wieder passieren, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Lesen Sie auch: Magdeburger Tunnel - Darum steht der Eröffnungstermin endgültig fest

Zur Öffnung am 31. März hat sich auch Oberbürgermeisterin Simone Borris angekündigt. Sie soll den City-Tunnel als Teil der Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee offiziell einweihen. Der Einlass soll an dem Freitag in unmittelbarer Nähe zum Zentralen Omnibusbahnhof an der Maybachstraße erfolgen. Eine vorherige Anmeldung sei aber nicht notwendig, heißt es von Seiten der Stadt.

City-Tunnel Magdeburg: Wartezeiten erwartet

Um den möglichen Besucherstrom zu leiten, habe die Landeshauptstadt eine Sicherheitsfirma beauftragt. Weil sich immer nur eine bestimmte Personenanzahl im Tunnel aufhalten könne, könnten Wartezeiten am Einlass nicht ausgeschlossen werden.

Lesen Sie auch: Feuerwehrprobe im Magdeburger City-Tunnel zeigt - Hier hakt es noch

Aus Sicherheitsgründen sei am 31. März nur die südliche Tunnel-Röhre begehbar, heißt es. Die Nord-Röhre sei an diesem Tag für Rettungs- oder Feuerwehrfahrzeuge vorbehalten. Auch die Laufrichtung sei aus Sicherheitsgründen festgelegt: von der Westseite am Damaschkeplatz zum Ausgang an der Kreuzung Ernst-Reuter-Allee/Otto-von-Guericke-Straße am Haupteingang vom City-Carré. Wer anschließend zurück zum Einlass an der Maybachstraße möchte, könne durch den Hauptbahnhof gehen.

Die Stadtverwaltung empfiehlt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum City-Tunnel zu kommen.