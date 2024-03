Magdeburg - Es ist wahrlich eine kleine Schatztruhe, die Stadtteilmanager Marcel Härtel kürzlich in der Magdeburger Grundschule „An der Klosterwuhne“ abholen konnte. Zwar sind in der unscheinbaren Holzkiste kein Gold oder Geld zu finden, dafür aber viele Erinnerungen. Erinnerungen an die Anfänge des Wohngebiets Nord mit den beiden Stadtteilen Kannenstieg und Neustädter See in Form Dutzender farbiger Dias.

Festgehalten wurden diese von der Klasse 4b der damaligen Victor-Jara-Oberschule. So steht es nämlich im Deckel der Kiste geschrieben. Ein Schulprojekt wurden im Schuljahr 1979/80 durchgeführt, bei dem es um „Unser Neubaugebiet Nord und seine Naherholung“ ging. Auf den Bildern sind fröhliche Kinder zu sehen, die dem spärlichen Verkehr auf dem Magdeburger Ring zuwinken oder sich das noch im Bau befindliche Viertel anschauen.

Bilder von DDR-Disco „Witwe Bolte“, Neustädter See und Magdeburger Zoo

So ist die Schwimmhalle der Werktätigen (heute Schwimmhalle Nord) noch nicht errichtet. Dafür gibt es schon die legendäre „Witwe Bolte“, zu DDR-Zeiten beliebte Disco für junge Leute, oder auch die „Bördestube“. Weitere Bilder zeigen Strandkörbe am Neustädter See oder das alte Schimpansengehege im Magdeburger Zoo.

Der wenige befahrene Magdeburger Ring im Jahr 1979. Foto: Archiv Stadtteilmanagement IB

Magdeburger Schüler hatten die Aufnahmen 1979 für ein Projekt angefertigt. Foto: Archiv Stadtteilmanagement IB

Jedes Dia ist feinsäuberlich beschriftet. Einige sind auch aus anderen Stadtteilen dabei, wie Neu-Olvenstedt oder Innenstadt, sagt Härtel.

Kiste mit alten Fotos lag im Keller von Magdeburger Grundschule

Am interessantesten seien für ihn die Bilder aus dem Kannenstieg, da er für diesen Stadtteil weit weniger Aufnahmen aus der Anfangszeit habe als für den Neustädter See. Als Stadtteilmanager pflegt er ein Online-Archiv für das Wohngebiet Nord, dessen Grundsteinlegung im Jahr 1973 erfolgt war.

Blick in den Magdeburger Stadtteil Kannenstieg im Jahr 1979. Foto: Archiv Stadtteilmanagement IB

Eine weitere Dia-Aufnahme aus dem Schulprojekt in Magdeburg-Nord. Foto: Archiv Stadtteilmanagement IB

Die Kiste war beim Aufräumen im Keller der Grundschule gefunden worden, berichtet Marcel Härtel. Ganze 45 Jahre kann sie dort aber nicht gelegen haben, da sich bereits irgendjemand die Mühe gemacht hat, die alten Farb-Dias zu digitalisieren. So konnte Härtel sie auf die Stadtteilseite www.neustaedtersee.de stellen, wo alle Bilder durchgeschaut werden können.

Stadtteilmanager hofft auf Reaktionen ehemaliger Magdeburger Schüler

„Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn sich die Schüler, die damals dabei waren, bei mir melden würden“, sagt der Stadtteilmanager, der den Dia-Koffer in seinem Büro im Stadtteiltreff Oase sicher verwarnt. Um die 55 Jahre alt müssen die Schüler von damals heute sein.

Eine weitere Dia-Aufnahme aus dem Schulprojekt in Magdeburg-Nord. Sie zeigt eine Veranstaltung auf dem Neustädter Platz. Foto: Archiv Stadtteilmanagement IB

Die Holzkiste mit den Dias aus dem Jahr 1979 wurde im Keller einer Magdeburger Grundschule entdeckt. Foto: Stefan Harter

Kontakt zum Stadtteilmanagement ist unter Telefon 0163/2944705 (Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr) sowie über die Stadtteil-Website möglich.