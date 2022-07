480 Freiwillige packen in Magdeburg an

Der 16. Freiwilligentag in Magdeburg ist Geschichte. In der Ausgabe für 2021 gab es 42 Mitmach-Angebote.

Magdeburg - Noch gehört ein wenig Fantasie dazu, sich hier den Auftritt der Kinder der Kita Mandala in der Hegelstraße vorzustellen: Vorhänge und Beleuchtung fehlen noch. Doch das Podest ist fast schon fertig. Schraube für Schraube versenkt Jens Johansson, der eigentlich bei der Deutschen Bahn tätig ist, in den Platten. Unterstützt wird er von der früheren Balletttänzerin und Erziehern Stefanova Djouglarska. Er sagt: „Das ist einmal etwas ganz anderes, hier etwas zu bauen. Und wir kommen auch sehr gut voran.“ Und sie sagt: „Die meisten Schulen und auch viele Kitas haben ja eine Möglichkeit, wo sich Kinder auf einer Bühne ausprobieren können. Ich freue mich, dass wir hier bald auch ein solches Angebot haben werden.“ Die beiden haben am Sonnabend, 11. September 2021, mit angepackt – so wie rund 480 andere, die beim Freiwilligentag mit von der Partie waren.