Rechtsmediziner Norbert Beck ist auch Hobbymusiker. Am Montag ist er im "...nach Hengstmanns" in Magdeburg zu Gast. Mit Jan Kubon spricht er dort über Lieblingsplatten.

Magdeburg - In Magdeburg bietet auch Montag, 13. März 2023, eine Reihe von Möglichkeiten für Freizeit und Unterhaltung. Die fünf Freizeit-Tipps der Volksstimme umfassen Kino, Klassik, eine Ausstellung, eine offene Bühne und ein Musik-Talk. Die Freizeittipps für Sonntag, den 12. März 2023, gibt es hier.

Musik und Talk im „... nach Hengstmanns“ in Magdeburg

Am Montag um 19.30 Uhr ist Kabarettist und Musiker Jan Kubon unter dem Titel „Du und deine Platte“ im Kabarett „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 zu Gast. Kubon lädt sich spannende Gäste ein und lässt sich die Geschichten rund um genau diese eine Scheibe erzählen.

„Unterhaltsam, spannend, überraschend und jede Menge Rock’n’Roll“, heißt es in einer Ankündigung weiter. Erster Gast ist der Gerichtsmediziner und Hobbymusiker Norbert Beck.

Offene Bühne im Magdeburger Schauspielhaus

Wer Musik liebt und sie live erleben oder selbst machen möchte, ist bei der Open Stage in Kerben richtig. Im Kasino des Schauspielhauses Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 treffen sich bekannte und unbekannte Gesichter, um gemeinsam die Bühne zu rocken. Die Stimmung ist fantastisch und der Schaumwein prickelt, denn hier ist alles erlaubt. Hausfreund Semanski und Daria Majewski laden regelmäßig Musiker ein, ihre Talente zu präsentieren.

Wer auf der Bühne dabei sein möchte: Einfach per E-Mail an [email protected] anmelden oder bei der nächsten Open Stage direkt ansprechen. Die nächsten Termine sind am Montag sowie am 10. April, 15. Mai und 12. Juni. Einlass ist jeweils um 19.30 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Rebellinnen in der Hochschule Magdeburg-Stendal

Frauen verändern die Welt. Die Ausstellung "Rebellinnen" stellt derzeit in der Hochschule Magdeburg-Stendal auf dem Campus an der Breitscheidstraße prominente und weniger bekannte Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen, Aktivistinnen und Politikerinnen aus dem deutschsprachigen Raum vor, die unsere Gesellschaft zum Positiven verändert haben oder aktuell daran mitwirken.

Es handelt sich um eine Ausstellung des Evangelischen Presseverbands für Bayern, die in Magdeburg bis zum 18. April gezeigt wird. Geöffnet ist die Bibliothek Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr.

„Hugo Cabret“ im VHS-Kinoclub im Studiokino

„Martin Scorseses Film ist eine atemberaubende Liebeserklärung an die Magie des Kinos“, heißt es in der Ankündigung zum VHS-Filmklub für Montag. Gezeigt wird ab 20 Uhr der Streifen „Hugo Cabret“ im Studiokino am Moritzplatz.

„Die Entdeckung des Hugo Cabret“, die Buchvorlage des amerikanischen Kinder- und Jugendbuchautors und -illustrators Brian Selznick, wurde 2007 als „Roman in Worten und Bildern“ veröffentlicht. Die lebhaften Bilder und Bilderfolgen faszinierten die Produzenten und Regisseur Martin Scorsese ebenso wie die Verbindung von Abenteuer, Gesellschaftssatire und Kinomythos in der Handlung. Scorseses erster Familienfilm ist perfekt inszeniert und großartig gespielt.

Die großen Kinogefühle, die seit Beginn des Films Zuschauer immer wieder in ihren Bann ziehen, wurden mit moderner Film-Technik und altmodischen Stopp-Tricks zu einer rasanten Achterbahnfahrt mit Slapstick und Schrecksekunden, Romantik und Dramatik verknüpft. „Hugo Cabret“ gehört zu den Filmen, die einen auf eine Entdeckungsreise durch Bilderwelten und Kinogefühle mitnimmt und in denen man auch bei mehrfachem Sehen immer wieder Neues entdecken kann.

Erste Runde im 12. Internationalen Telemann-Wettbewerb Magdeburg

Derzeit läuft in Magdeburg der 12. Internationale Telemann-Wettbewerb. In diesem Rahmen findet noch bis Dienstag die erste Runde der Wettbewerbe statt. Diese sind öffentlich. Termine sind im Gesellschaftshaus am Sonntag und am Montag ab 13 Uhr sowie am Dienstag im 12 Uhr im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129.

In diesem Jahr nehmen Sängerinnen und Sänger, denen die historisch informierte Gesangs- und Aufführungspraxis als grundlegendes Interpretationsanliegen dient und die nach dem 10. März 1988 und vor dem 10. März 2005 geboren sind.