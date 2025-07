Geschmack letzter kleiner Bäckereien um Staßfurt in akuter Gefahr

Peggy Becker ist seit 33 Jahren Verkäuferin in der Feinbäckerei Scholz, hier in Hecklingen, und kann sich nichts anderes vorstellen, als den freundlichen Umgang mit Kundschaft und Kollegen. Weil äußere Bedingungen ihn dazu zwingen und er fast 67 Lenze zählt, schloss Bäckermeister Ingo Scholz jetzt die Staßfurter Filiale.

Staßfurt/Neundorf/Hecklingen. - Nach den Bäckereien Rost und Bechstein ging 2022 der allerletzte Backofen in Staßfurt bei Meiers aus. Duftendes Sauerteig-Brot und frische Brötchen ohne viel Luft und Chemie aus einer kleinen, familiär betriebenen Backstube gab es seit dem hier an der Bode nur noch in der Filiale der Feinbäckerei Scholz aus Hecklingen. Diese Filiale ist nun auch geschlossen seit Anfang des Monats.