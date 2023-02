5 Freizeit-Tipps: Programm in Magdeburg am Sonntag, 5.2.2023

Das ConTactus Collective ist am Sonntag mit einem Kammerkonzert im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 zu erleben.

Magdeburg - Kabarett und Oper, Klassik, Comedy und Orgel - auch am Sonntag, 5. Februar 2023, bietet der Kalender in Magdeburg ein vielfältiges Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat Tipps zusammengetragen. Ideen für Sonnabend, 4. Februar 2023, gibt es hier.

Klassik „À la carte“ am Sonntagvormittag im Magdeburger Gesellschaftshaus

„À la Carte“ heißt ein musikalischer Leckerbissen, der am Sonntag im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 serviert wird. Um 11 Uhr beginnt hier das 585. Konzert der Reihe Sonntagsmusik.

Auf der Bühne steht das ConTactus Collective, in dem Christina Hahn Blockflöte und Fagott, Anna Reisener Violoncello und Viola da gamba, Hannah Visser Violine, Julius Lorscheider Cembalo und Mirjam-Luise Münzel Blockflöte, Violoncello und Viola da gamba spielen. Die Mitglieder des Ensembles trafen sich an den Musikhochschulen in Bremen, Frankfurt, Amsterdam und Berlin. Sie verbindet nicht nur die schiere Spielfreude beim gemeinsamen Neu-Entdecken alter Werke, sondern auch eine langjährige Freundschaft.

Geboten wird in dem Konzert Kammermusik von Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach und Johann Caspar Ferdinand Fischer. In der Ankündigung heißt es, dass das Konzert ein Menü mit lauter fein abgestimmten Köstlichkeiten biete. Es beginnt mit einem musikalischen Aperitif mit französischer Note, gefolgt von einem würzigen Hamburger Hauptgericht. Als Dessert gibt es eine Auswahl an zart schmelzenden italienischen Dolci und als Digestif erklingt ein rauchiger Whiskey.

Kabarett-Brunch mit Live-Podcast im „...nach Hengstmanns“

Bei einem Kabarett-Brunch unter dem Titel „H2Sooo - Der Podcast Live. Drei Podcast-Prinzen wollens wissen“ können die Besucher des „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 am Sonntag ab 11 Uhr miterleben, wie Heiko Herfurth, Sebastian und Tobias Hengstmann ihren Podcast produzieren. Der Eintritt kostet 49,50 Euro, das Brunchbuffet, das ab 10 Uhr geöffnet ist, ist inklusive.

Die drei Kabarettisten trafen sich während der Corona-Einschränkungen per Videokonferenz und unterhielten sich wöchentlich rund zwei Stunden, nahmen das auf und stellten es dem interessierten Publikum per Podcast zur Verfügung. Das war im März 2021. Mittlerweile sind es über 60 Folgen, die sich die Künstler jede Woche neu aus dem Ärmel schütteln. Inzwischen gibt es diese Variante als Live-Podcast, bei dem Publikum mit dabei ist. „Hier zeigen sie dem Zuschauer, warum man ihre Beziehung als fast schon so etwas Ähnliches wie eine Art Freundschaft bezeichnen könnte“, heißt es in einer Einladung.

Eugen Onegin im Magdeburger Opernhaus

In Alexander Puschkins Versroman Eugen Onegin von 1833 fand er Figuren und menschliche Beziehungen, die ihn den Weg zur Oper beschreiten ließen: „Ich brauche Menschen, keine Puppen. Mich spricht jedes Opernsujet an, in dem ich – auch wenn es keine kräftigen und überraschenden Effekte hat – Menschen finde wie mich, die Gefühle haben, wie ich sie habe, und die ich verstehe.“ Ganz ohne dramatische Verwicklungen treten uns in seiner Oper zwei Menschen entgegen, die nicht zusammenkommen.

Eine Vorstellung hat die Oper „Eugen Onegin“ in einer Inszenierung von Julien Chavaz am Sonntag um 16 Uhr im Magdeburger Opernhaus im Universitätsplatz 9. Weitere Vorstellungen sind für den 12. März um 16 Uhr, den 18. Februar, 24. März und 6. April um 19.30 Uhr sowie für den 16. April um 18 Uhr geplant.

Winterorgelpunkt in der katholischen Kathedrale in Magdeburg

Zum Winterorgelpunkt in der Kathedrale Sankt Sebastian in der Max-Josef-Metzger-Straße ist am Sonntag ab 16 Uhr unter dem Titel „Liturgisch und Gespenstisch“ Silvius von Kessel zu Gast. Er spielt eigene Improvisationen und Werke von Louis Vierne, Nicolas de Grigny und Richard Wagner.

Silvius von Kessel, in Oldenburg geboren, ist seit 1994 Domorganist und -kantor am Erfurter Dom St. Marien und zugleich Orgelsachverständiger und Beauftragter für Kirchenmusik des Bistums Erfurt. Seit 2004 ist er Vorsitzender des Vorstandes der „Thüringer Bachwochen“, des größten Festivals klassischer Musik im Freistaat Thüringen.

„Caveman – du sammeln, ich jagen!“ im Magdeburger Hundertwasserhaus

Mit dem Programm „Caveman – du sammeln, ich jagen!“ ist Volker Meyer-Dabisch am Sonntag ab 17 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a in Magdeburg zu erleben. Schon seit Anbeginn der Menschheit versuchen Mann und Frau leidenschaftlich, den gemeinsamen Alltag zu meistern. Oder sogar eine Partnerschaft zu führen.

„Doch erst im aktuellen Jahrtausend liefert Caveman den charmanten Beweis, dass sich die grundlegenden Herausforderungen einer Beziehung auch in Zeiten der Drei-Zimmer-Eigentumshöhle und der Jagd auf Smartphones nicht wesentlich geändert haben“, heißt es in einer Ankündigung. Denn eines hätten auch Zivilisation und Fortschritt nicht ändern können: Männer sind Jäger und Frauen sind Sammlerinnen. Das sei eine beziehungsreiche Erkenntnis. Mit dem Protagonisten gemeinsam erkundet das Publikum die ungleichen Territorien der beiden Spezies. Auf der einen Seite jene klar überschaubare Welt von scharf schießenden Fernbedienungen und rollenden Revieren samt ferngesteuerter Zentralverriegelung.