In Magdeburg wird jeden Tag etwas geboten. Die Magdeburger Volksstimme hat sieben Freizeittipps für den 4. Februar 2023 zusammengetragen.

7 Freizeit-Tipps: Programm für Magdeburg am Sonnabend, 4.2.2023

Magdeburg - Comedy und Kabarett, Musik und Kunst sind nur zwei der Dinge, die Magdeburg am Sonnabend, den 4. Februar 2023, bietet. Auf einer Extraseite hat die Magdeburger Volksstimme Party in den Clubs zusammengetragen.

Dieter Nuhr und „Kein Scherz“ in der Getec-Arena

„Kein Scherz“ heißt das Programm, mit dem Dieter Nuhr derzeit auf Deutschlandtournee ist und mit dem er am Sonnabend ab 20 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 zu erleben ist. Er gilt als Meister der entspannten Comedy und der König der befreienden Pointe. In seinem Programm beweist er wieder einmal: Das Leben ist kein Witz, kann aber trotzdem Spaß machen.

Dieter Nuhr widersetzt sich dem Zeitgeist dauernder Erregung, seziert unser mediengestörtes Weltbild und hält dagegen mit seiner entwaffnenden Unaufgeregtheit. Er löst seelische Verkrampfungen durch wohlbegründete Fröhlichkeit. Wer einmal einen Auftritt von ihm erlebt hat, weiß: Was wirklich lustig ist, ist oft kein Scherz, so die Ankündigung der Veranstalter. Dabei kontert Nuhr die ritualisierte Empörung in Deutschland mit abwägenden Gedanken und gelassener Heiterkeit. Er seziert mit seinen entlarvenden Pointen die Verkrampftheit der Ideologen und befreit sein Publikum vom Zwangsdenken der Besserwisser.

Für sein Programm „Nuhr weiter so“ bekam er 1998 den Deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte Kabarett. 2003 erhielt er den Deutschen Comedypreis für den besten Liveauftritt. Zahlreiche Fernsehauftritte machten ihn auch über die Kleinkunst-Szene hinaus bekannt, etwa in Scheibenwischer, Hüsch und Co., Die Harald Schmidt Show, Quatsch Comedy Club, Genial daneben, Schillerstraße oder 7 Tage, 7 Köpfe. Sein Programm „Ich bin’s Nuhr“ besuchten etwa eine halbe Million Menschen.

Jonas Greiner im Magdeburger „... nach Hengstmanns

Der mehrfach preisgekrönte Stand-up-Comedian und Kabarettist Jonas Greiner ist regelmäßiger Gast in TV-Shows – und am Sonnabend ist er mit seinem Programm „Greiner für alle“ im „… nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 zu erleben. Der Auftritt beginnt um 19.30 Uhr.

Videos seiner Auftritte wurden im Netz millionenfach geklickt. In seinem monatlichen Überblick bei YouTube blickt Jonas Greiner satirisch auf das gesellschaftliche und politische Geschehen. Im Podcast „Die Weltmeisterschaft des Schwachsinns“ macht er sich gemeinsam mit Comedy-Kollege Quichotte regelmäßig auf die Suche nach dem größten Schwachsinn, den die Menschen im Laufe der Geschichte so verzapft haben: Verrückte Herrscher, bekloppte Verschwörungstheorien, seltsame Gesetze und vieles mehr. Zu hören ist er außerdem regelmäßig mit verschiedenen Radio-Comedys bei MDR Jump.

In Magdeburg selbst ist Jonas Greiner keineswegs ein Unbekannter. Neben Auftritten hat er hier im Jahr 2020 einen Preis gewonnen. Er konnte in jenem Jahr beim Kabarett- und Kleinkunstpreis „Magdeburger Vakuum“ überzeugen.

In der Ankündigung zu seinem Auftritt am Sonnabend heißt es: „Hatten Sie in letzter Zeit Stress, Ärger, Streit oder einen Gichtschub? Kein Problem: Jonas Greiner kann Ihnen das alles zwar nicht abnehmen, aber er bringt Sie sicherlich auf lustigere Gedanken und lässt Sie die Schwierigkeiten des Alltags vergessen.“

Kabarett in der Magdeburger Zwickmühle

„Wir kriegen nicht genug“ heißt ein politisch-satirisches Kabarett-Programm in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a in der Magdeburger Innenstadt. Auf der Bühne sind Manfred Breschke und Hans-Günther Pölitz zu erleben. Letzterer hat auch das Buch mit Beiträgen von Manfred Breschke, Olaf Kirmis, Rainer Otto und Wolfgang Schaller geschrieben. Unter anderem geht es um Lehrer, schwere Waffen, die Gastronomie und das Gesundheitswesen.

Vorstellungen sind am Sonnabend, am 11., 16., 17. und 25. Februar jeweils um 20 Uhr sowie um 17 Uhr am 12. und 26. Februar geplant.

Rock-Musical „Fast normal“ im Magdeburger Opernhaus

Das Rock-Musical „Fast normal“ von Tom Kitt und Brian Yorkey steht für Sonnabend, 19.30 Uhr, zum letzten Mal in dieser Spielzeit des Opernhauses auf dem Programm. Das eindringliche Kammerstück gibt einen ungeschönten Einblick in ein Familienleben mit einer psychischen Krankheit. Die Geschichte: Die bipolare Störung, Stimmungsschwankungen und Wahnvorstellungen von Mutter Diana werden schlimmer. Sie beeinträchtigen ihre gesamte Familie zunehmend. Während Vater Dan mit aller Kraft versucht, die Illusion des idyllischen Vorstadtlebens aufrecht- und die Familie zusammenzuhalten, lebt Tochter Natalie das Erwachsenwerden aus.

Hauptdarstellerin Carin Filipčić hatte vor der Premiere in Magdeburg der Volksstimme gesagt: „Das Stück hat bei aller Tragik unwahrscheinlich viel Heiteres zu bieten. Denn Sarkasmus und Ironie sind unwahrscheinlich befreiend, da kann man auch lachen.“

Indie-Pop mit „I want Poetry“ im Volksbad Buckau

Das Indie-Pop-Duo „I Want Poetry“ spielt an diesem Sonnabend ein Konzert im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56. Beginn ist um 20 Uhr.

Mit ihren Songs, die zwischen „atmosphärischem Dream Pop, kopfkinohaften Soundscapes und ätherisch-schwebenden Vocals“ changieren, laden die beiden Musiker zu stimmungsvollen Gedankenreisen und Erinnerungen an Künstler wie Woodkid oder Florence+the Machine ein, wie es in einer Ankündigung heißt. Zu hören sei demzufolge ein „ewiges Wechselspiel aus warmer Nostalgie, einer unterkühlten Eleganz und lichtdurchflutetem Hoffnungsschimmer“. Im vergangenen Jahr haben Sängerin Tine von Bergen und Pianist Till Moritz Moll ihr Debütalbum „Human Touch“ veröffentlicht. Gerade arbeiten sie am Nachfolger „Solace Light“.

Line-Dance im Magdeburger Hundertwasserhaus

Country und Line-Dance stehen am Sonnabend ab 19 Uhr auf dem Programm im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a in Magdeburg. Einlass ist ab 18.30 Uhr und um 19 Uhr beginnt die Veranstaltung.

Für 20 Uhr ist dabei ein Einsteigerkurs geplant. Um 22.30 Uhr beginnt ein Workshop für Fortgeschrittene.

Songwriter-Trio im Magdeburger Flowerpower

„Ernstgemeint“ sind am Sonnabend ab 20 Uhr im „Flowerpower“ im Breiten Weg 252 in Magdeburg mit einem Konzert zu Gast. Vor elf Jahren trafen sich zufällig drei junge Männer in Potsdam und fingen an gemeinsam zu musizieren. Seitdem spielten sie über 700 Konzerte im deutschsprachigen Raum.

„Verträumt, lustig, kritisch und kitschig, mit Augenzwinkern und gehobenem pädagogischen Mittelfinger holen sie nicht nur ab, sondern nehmen auch mit auf eine Reise von der Familie über die Erde bis hin ins Universum. Dabei drücken sie der Gesellschaft mit Leichtigkeit den Spiegel ins Gesicht. Ein extraordinär wilder Ritt zwischen Hochkultur und Klamauk“, so die Ankündigung.