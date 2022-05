5000 Euro: Warum sich ein Magdeburger Verein über eine vorzeitige Bescherung freut

Hilmar Knop vom Bürger- und Heimatverein am Torplatz. Hier sollen am Sonnabend der Schrotebaum sowie eine Weihnachtstanne aufgestellt werden.

Magdeburg - „Da bin ich sprachlos“, kommentiert Hilmar Knop eine Nachricht, die dem Bürger- und Heimatverein Diesdorf in diesen Tagen errichte. Ein Spender, der anonym bleiben möchte, übermittelt dem durch die Corona-Pandemie gebeutelten Verein eine Geldsumme in Höhe von 5000 Euro. Vorausgegangen war ein Volksstimme-Artikel, in dem unter anderem darüber berichtet wurde, dass durch die Pandemie und den damit einhergegangenen Verboten von Veranstaltungen wie dem Diesdorfer Schrotefest ein Defizit von etwas mehr als 3000 Euro in der Vereinskasse zu Buche stand.