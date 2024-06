Expeditionen ins Tierreich, Schiffsfahrten, spritzige Wassertouren, Weltretter-Missionen oder Beachvolleyball – um all das zu erleben, muss man nicht weit reisen. Das hat Magdeburg in nächster Zeit zu bieten:

6 Tipps für 6 tolle Ferienwochen in Magdeburg

Magdeburg. - Egal ob mit den Geschwistern, Eltern, Oma oder Opa: Wenn es um erlebnisreiche Ferien geht, kann man auch in Magdeburg aus dem Vollen schöpfen. Was Sie nicht verpassen sollten:

1. Der Magdeburger Zoo

Auf spannende Expedition durch Amazonien oder auf Safari durch Afrika können sich die Ferienkinder begeben. Extratipp: An diesem Samstag (22. Juni 2024) wird Amur-Tigerin Stormi-Sheera sieben Jahre alt. Um 14 Uhr wird zur Fütterung eingeladen. Auch an anderen Tagen gibt es Fütterungen mit Tierpflegergesprächen.

Weitere Infos gibt es auf der Homepage vom Magdeburger Zoo. Übrigens: Freier Zooeintritt besteht bis 12 Jahre.

2. Elbauenpark

93 Hektar, die Laune machen, warten im Elbauenpark auf die ganze Familie. Rutschenturm, Kletterpark, Spiel- und Sportareale, Sommerrodelbahn, Elbauen-Express und Ferien-Entdeckertouren (Themen Biber, Wald, Wasser) locken. Bis 21. Juli 2024 lädt zudem der „Wobau-Ferienspaß“ mit Hindernisparcours, Hüpfburgen oder Bungee-Trampolinen ein.

Rutschenturm im Elbauenpark Magdeburg. Der frühere Buga-Park steckt heute voller Attraktionen und feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Foto: Andreas Lander

Der Eintritt in den Elbauenpark ist bis 6 Jahre und für Geburtstagskinder frei. Mehr Infos gibt es im Internet auf der Seite des Parks.

3. Strandparx Cable Island

Mit Wasserski oder Wakeboard rasant über den Neustädter See – nicht nur auf dem Wasser wartet reichlich Spaß im Strandparx Cable Island im Norden der Elbestadt.

Mit Musik, Strand, Aquapark, Beachvolleyball oder Camping kommt echte Urlaubsstimmung auf. Weitere Infos zu allen Angeboten hält der Betreiber auf seiner Website bereit.

Rasanter Fahrspaß auf dem Wasser: Mit dem Wakeboard über den Neustädter See. Foto: Gercke/dpa

4. Schiffe gucken

Das geht supergut beim Besuch des Wasserstraßenkreuzes im Norden Magdeburgs. 918 Meter ist die Trogbrücke lang, die den Mittellandkanal über die Elbe führt. Auf dem Riesentrog kann man flanieren oder Rad fahren und einen tollen Ausblick genießen.

Auf einem Schiff der Weißen Flotte Magdeburg, hier die MS Wolfsburg, kann man die Elbestadt aus einer ganz anderen Perspektive erleben. Foto: Martin Rieß

Sehr zu empfehlen ist auch eine Schiffstour auf der Elbe. Mit der Weißen Flotte „in See zu stechen“, ist ein besonderes Erlebnis, denn vom Wasser aus zeigt sich die Elbestadt von ihrer Schokoladenseite.

Auf den Seiten der Weißen Flotte Magdeburg sowie des Wasser- und Schifffahrtsamtes Elbe finden Interessierte viele weitere Informationen und Hintergründe.

5 Bibliotheken und Museen

Langeweile in Museen und Bibliotheken? Gibt’s schon gar nicht in den Ferien und ist eine top Alternative, wenn’s mal regnet. Konkret: In den Bibliotheken der Stadt Magdeburg läuft bis 2. August 2024 der Lesesommer XXL mit kostenloser Ausleihe für 7- bis 16-Jährige aus einem Pool von fast 1.200 brandneuen Medien. Infos auf dieser Seite im Internet.

Einige Restplätze bietet zudem noch die beliebte Megedeborch im Kulturhistorischen Museum Magdeburg. Nachfragen und Infos über 0391/540 35 01 oder per E-Mail: museen@magdeburg.de.

Die Megedeborch ist ein beliebtes Historienspiel für Kinder und Jugendliche und entführt diese ins mittelalterliche Magdeburg. Auf dem Innenhof des Kulturhistorischen Museums ist die Kulisse dafür aufgebaut. Foto: Uli Lücke

Auch im Naturkundemuseum an der Otto-von-Guericke-Straße gibt es Ferienprogramm, zum Beispiel „Forschen mit der Becherlupe im Natureum“ (9. und 11. Juli, 14 bis 16 Uhr, ohne Anmeldung).

Im Technikmuseum an der Dodendorfer Straße 65 starten dienstags um 11 Uhr Familienführungen; donnerstags 14 bis 16 Uhr öffnet die historische Druckerei. Mehr Infos auf der Homepage vom Technikmuseum.

Ist Musik schön oder Krach, lautet unterdessen die Frage im Kunstmuseum an der Regierungsstraße beim Projekt „Kling-Klang-Bäume“ für Kinder ab 8 Jahre am 17., 18. und 19. Juli, um 10 Uhr. Anmeldung: uwe.foerster@kunstmuseum-magdeburg.de.

Im Internet auf der Seite der Magdeburger Museen gibt's weitere Informationen.

6. Achtung, Agenten! Escape-Games mal anders

Escape-Games sind beliebt. Inzwischen gibt es auch in Magdeburg interessante Outdoor-Varianten, bei denen zum Beispiel die Familie zum Agententeam wird und ein Virus, das die Menschheit bedroht, eliminieren muss. Buchen kann man das Entdeckerspiel unter anderem bei diesem Magdeburger Anbieter.

Volksstimme-Reporterin Sabine Lindenau hat das Outdoor-Escape-Spiel mit Kollegen getestet. Hier bringt sie das Antivirus in Umlauf. Beendet war die Mission damit jedoch noch lange nicht. Auf die "Agenten" warteten noch weitere Aufgaben, um die Welt vor der Bedrohung zu retten. Foto: Karolin Aertel

Übrigens: Für Kinder gibt es noch ein eigenes Spiel – per Handy-App auf Rettungsmission im Elbauenpark.