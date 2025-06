Erstmals lassen sich Maschinisten im Kreis Stendal wochentags in der Feuerwehrtechnischen Zentrale ausbilden. Warum das für die ehrenamtlichen Kräfte so wichtig ist.

Ausbildung in Arneburg

Arneburg - Sie fahren die Feuerwehrfahrzeuge und sorgen dafür, dass beim Löschen die richtige Wassermenge durch die Schläuche fließt: Die Maschinisten von Löschfahrzeugen der freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Stendal. Nun ist ein Pilotprojekt gestartet: Erstmals findet die Ausbildung werktags in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Arneburg statt. Warum das für die Feuerwehrleute so wichtig ist.