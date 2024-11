Vorsicht, Bauarbeiten in Magdeburg! Neue Sperrungen und Baustellen angekündigt

Neue Baustellen angekündigt: Ab 11. November wird es Sperrungen und Bauarbeiten in Magdeburg geben.

Magdeburg. - Neue Bauarbeiten könnten den Autofahrern in Magdeburg ab Montag, 11. November, zu schaffen machen. Zahlreiche Verkehrseinschränkungen kommen dann auf die Einwohner zu, wie die Stadt mitteilt.

Demnach soll es vom 11. bis 15. November zu Einschränkungen kommen. Grund dafür sei die Montage von sogenannten Berliner Kissen als Bremsschwellen im Loitscher Weg. Hintergrund der Maßnahme seien Beschwerden von Anwohnern wegen einer zu hohen Verkehrsbelastung.

In der Nacht vom 11. November zum 12. November soll außerdem die Kaiser-Otto-Brücke von 20 bis 6 Uhr für den Verkehr stadtauswärts gesperrt werden. Der Grund: Es soll Bauwerksprüfungen und Arbeiten an den Brückenabläufen geben. In der Folgenacht vom 12. November zum 13. November sei anschließend die Fahrtrichtung stadteinwärts von der Sperrung betroffen. Eine Umleitung ist dann über den Nordbrückenzug eingerichtet, heißt es.

Vom 11. bis 15. November werde der Westring zwischen der Großen Diesdorfer Straße und der Spielhagenstraße in Fahrtrichtung Sudenburg gesperrt, so die Stadtverwaltung weiter. Dort seien Asphaltsanierungsarbeiten erforderlich. Eine Umleitung werde über die Beimsstraße und die Spielhagenstraße ausgeschildert.

Außerdem sei ein kurzer Abschnitt der Fichtestraße vom 11. bis 18. November voll gesperrt. Grund dafür seien Kranarbeiten. Der Verkehr werde dann über den Langen Weg umgeleitet.

Außerdem werden die Magdeburger Tunnel ab Mittwoch, 13. November, in den Abend- und Nachtstunden gereinigt. Den Anfang mache der Tunnel unter dem Askanischen Platz von 19 bis 4 Uhr. In der Folgenacht zum 14. November ist dann 19 bis 4 Uhr der Tunnel unter dem Universitätsplatz gesperrt. Der Verkehr werde über den jeweiligen Platz umgeleitet, heißt es.