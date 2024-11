Magdeburg. - Seit Juli ist die Haltestelle am Willy-Brandt-Platz in Magdeburg nichts weiter als Dekoration, eine Art Denkmal für den innerstädtischen öffentlichen Personennahverkehr. Denn Straßenbahnen fahren hier im regulären Linienverkehr nicht mehr. Einzig die zu Großveranstaltungen gelegentlich eingesetzte Linie 15 hat hier noch ihre Endstation. Grund für die fehlende Anbindung eines zentralen Punkts im Magdeburger Stadtleben: Am Hasselbachplatz werden Gleise bis hinein in die Otto-von-Guericke-Straße verlegt. Daher ist die gesamte Stracke lahmgelegt. Im wahrsten Sinne ein haltloser Zustand – so die Einschätzung einiger Volksstimme-Leser. Könnten die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) nicht eine ihrer Linien, die den Bahnhof durch die Ernst-Reuter-Allee passieren, nicht einfach in einer Schleife über den Willy-Brandt-Platz umleiten?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.