Schüler des Norbertusgymnasiums in Magdeburg feiern ihren letzten Schultag. Foto: Uli Lücke

Unterricht aus, Warnweste an - in Magdeburg feiern am Freitag die Gymnasiasten des Abiturjahrgangs ihren letzten Schultag.

Magdeburg l Fast geschafft haben es die Schüler des Abiturjahrgangs 2019 in Magdeburg. Am 5. April feiern sie - schrill gekleidet in grellen Warnwesten und bunter Kleidung - ihren letzten Schultag. Traditionell trifft sich ein Teil aller Abiturienten nachmittags im Stadtpark, um gemeinsam weiterzufeiern. Am Montag beginnen dann die Prüfungen. Am Norbertusgymnasium bedeutet das beispielsweise Lernsstress für 115 Abiturienten.

Schlagwörter zum Thema: Abitur | letzter Schultag | Magdeburg | Gymnasium