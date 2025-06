Nach Rettungsaktion an der Ringbrücke Damaschkeplatz Magdeburger Polizei ermittelt gegen Taubenretter

Die Polizei ermittelt, nachdem in der Nacht zum 18. Juni Tierschützer versucht haben, Tauben unter der Ringbrücke am Damaschkeplatz in Magdeburg zu retten. Während der Abrissarbeiten. Es liegen mehrere Strafanzeigen vor.