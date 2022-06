Abriss in Magdeburg: 189 Wohnungen verschwinden am Neustädter See

Am Neustädter See in Magdeburg wird ein Plattenbau abgerissen. 189 Wohnungen sind davon betroffen. Das sagt die kommunale Wobau zum aktuellen Stand der Abrisspläne.

Magdeburg - Bereits 2021 wurden die Eingänge 16 bis 20 im Schrotebogen am Neustädter See in Magdeburg leergezogen. Die Türen und auch die Fenster in der ersten Etage sind längst mit Brettern verschlossen.