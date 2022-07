Abriss in Magdeburger Innenstadt schafft Platz für „Internationale Haus“

In Magdeburg beginnt der Abriss eines leerstehenden Gebäudes. An dessen Stelle entsteht ein „Internationales Haus“, in das Bürgerbüro, Ausländerbehörde und ein Willkommenscenter für ausländische Studenten einziehen werden.

Magdeburg - Im Nordabschnitt des Breiten Wegs in Magdeburg entsteht in den kommenden zwei Jahren das sogenannte Internationale Haus. Als erste Baumaßnahme haben dafür jetzt die Abrissarbeiten am Verbindungsbau zwischen den Zehngeschossern begonnen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Das zweigeschossige Gebäude gegenüber dem Katharinenturm stand seit vielen Jahren leer und war lange Zeit ein Schandfleck in der Fußgängerzone.