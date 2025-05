Los Angeles - US-Model Hailey Bieber hat in einem Interview über die strapaziöse Geburt ihres Sohnes Jack Blue gesprochen. „Die Geburt war das Schwierigste, was ich je gemacht habe“, sagte die 28 Jahre alte Frau des kanadischen Popstars Justin Bieber (31) der „Vogue“. Anders als erhofft musste die Geburt dem Bericht zufolge eingeleitet werden. „Der Scheiß war so verrückt. Das war kein Spaß.“ 18 Stunden später war ihr Sohn da.

Schwangerschaft war schwer zu begreifen

Jack Blue kam dem Bericht zufolge im August 2024 zur Welt. Trotz der Komplikationen bereut Hailey Bieber demnach nichts und will mindestens noch ein weiteres Kind. Wie viele insgesamt, das wolle sie nach und nach entscheiden. „Ein Kind nach dem anderen“, sagte sie. Bieber sprach auch über ihre Schwangerschaft: „Die Schwangerschaft war für mich schwer zu begreifen. Es war eine Überraschung, und man durchlebt eine Menge Gefühle.“

Die Biebers hatten sich im September 2018 in einem New Yorker Standesamt das Ja-Wort gegeben. Ein größeres Fest gab es damals nicht. Die Hochzeitszeremonie fand dann ein Jahr später auf einem Anwesen im US-Bundesstaat South Carolina statt. Im Mai 2024 verkündete das Paar die Schwangerschaft mit einem romantischen Video und mehreren Fotos auf Instagram. Nun ziert Hailey Bieber das Cover der neuen „Vogue“.