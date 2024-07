Lautlos ist am Samstag ein Stahlkoloss aus dem Magdeburger Stadtbild verschwunden. Scheinbar schwerelos schwebte er zu Boden.

Spektakulärer Abriss: In Magdeburg hieß es jetzt: „Bye-bye Brücke!“

Letzte Handgriffe vor dem Abriss des Stahlkolosses in Magdeburg.

Magdeburg - Funkenschlag und Baulärm – dann plötzlich Stille. Ein kurzes Signal an den Kranführer, und laut- und scheinbar auch schwerelos schwebt das tonnenschwere Stahlelement der Brücke in die Höhe. Wenige Meter weiter wird am Abend des 14.7.2024 auf der Straße abgelegt. Worum geht es hier, welche Auswirkungen hat das auf den Verkehr – und wie geht es weiter?